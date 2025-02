Sport.quotidiano.net - Una lezione da imparare in fretta. Azzurri messi a sedere dalla Francia. L’Italia si perde dopo un buon inizio

Stadio Olimpico, domenica 23 febbraio 2025 Torneo delle 6 Nazioni:di rugby. Peccato che a impartirla sia stata laalla Nazionale Azzurra. Più che il punteggio, per altro severissimo, è il modo con cui i Galletti ci hanno trapassato, battuto, mortificato.re con un distacco di 49 punti (24 a 73) più che una sconfitta, risulta una specie di punizione. Eppure nella parte iniziale della partitaaveva dato l’impressione di posi mezzi e la concentrazione per lottare ad armi pari con i temibili avversari. Addiritturaaver resistito per quasi 10 minuti alla pressione territoriale francese i nostri erano andati in meta con una superba volata di Menoncello: 7 a 0 in virtù della trasformazione messa tra i pali da Allan. I francesi, che appena pochi attimi prima si erano visti annullare una segnatura per un in-avanti segnalato dal TMO, parevano sul punto di crollare.