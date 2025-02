Una fuga romantica alle Maldive nei resort Atmosphere Core

Leggi su Funweek.it

Lee ifirmatioffrono un rifugio romantico e un’immersione nella natura in tutte le stagioni. Sono tre le strutture della collezioneHotels &s: il Raaya by, il VARU byKanifushis e ildel brand COLOURS OF OBLU, OBLU SELECT Lobigili. Il RAAYA byIl RAAYA by– l’ultima aggiunta al portfolio didel Gruppo– è un autentico santuario naturale dove lasciarsi naufragare dolcemente seguendo le tracce del naufrago Seb, un avventuriero e artista che scoprì l’isola di Raaya. Per iniziare la giornata a due con un ritmo lento è possibile prenotare l’esclusiva Floating Breakfast, una ricca e colorata colazione da gustare in tranquillità nella propria piscina privata.