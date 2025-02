Ilrestodelcarlino.it - Una cena in stile rinascimentale. Gusto e costumi con chef Corelli

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Menù stellato quello di sabato sera alla Manifattura dei Marinati. Nella sala degli Aceti, l’organizzazione che gestisce la struttura, guidata da Alessandro Menegatti (presidente della cooperativa Work&Belong) ha allestito per l’occasione una sala ospiti suggestiva. I commensali, chi in maschera e chi in abito lungo da sera, hanno potuto degustare i piatti presentati dalloIglesil quale, con la preziosa collaborazione degli alunni dell’istituto Remo Brindisi, ha servito in tavola quattro portate ispirate alle ricette del cuoco della corte estense Messisbugo. All’evento, indossando abiti rinascimentali per contribuire a ricreare il clima carnevalesco che si respira in questi giorni a Comacchio, erano presenti il sindaco Pierluigi Negri e la vicesindaco Maura Tomasi. Gli amministratori hanno rivolto un sentito ringraziamento agli organizzatori dell’originale evento.