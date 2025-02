Lanazione.it - Un successo il concerto dei Punkcake

Arezzo, 24 febbraio 2025 – Sono state circa mille le persone che hanno preso parte aldei, con i The Foolz e Diana Gloom svoltosi sabato 22 febbraio al Palazzetto dello Sport di Terranuova, nell’ambito della Red Fest. Un momento partecipato che ha unito tante generazioni diverse in un evento che ha saputo regalare grande musica e festa. Ilha infatti attirato un pubblico variegato, rendendo la serata un’occasione speciale, anche per i più piccoli che hanno così vissuto il loro primodella vita. L’evento è iniziato alle 18:00, con un’intervista alle band condotta dal Consiglio dei Ragazzi dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII e dalla Scuola Comunale di Musica Poggio Bracciolini, che ha dato il via a una serie di interventi e dialoghi con i gruppi musicali, creando un’atmosfera di grande partecipazione.