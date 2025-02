Dayitalianews.com - Un sorpasso azzardato, poi lo schianto: muore una bambina di 4 anni, indagata la madre per omicidio stradale

Tragedia sulla strada statale 51 di Alemagna a Fadalto di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, dove in seguito ad unotra tre mezzi ha perso la vita unadi 4. La, una donna 23enne di Belluno, èper.La ricostruzione del tragicoSecondo le prime ricostruzioni la 23enne, che sembra si stesse recando a chiesa con la figlia nella giornata del 23 febbraio, si sarebbe resa protagonista di unnei confronti di un camper all’altezza di un cavalcavia, scontrandosi poi con un’altra automobile. Nello scontro tra i tre mezzi 7 persone sono rimaste ferite, tra le quali 2 bambini, ma ad aver avuto la peggio è stata proprio la figlia della donna che purtroppo è deceduta.L’uomo alla guida del camper, i cui occupanti sono usciti illesi dal sinistro, hanno chiamato i soccorsi e hanno effettuato le prime manovre per salvare la vita alle altre persone ferite.