Un nuovo orizzonte giurisprudenziale | lettura delle chat del coniuge

La recente sentenza della Corte di Cassazione, emessa il 27 gennaio, ha segnato una svolta decisiva nella tutela della privacy, stabilendo che lanon autorizzatadelcostituisce reato. In un caso emblematico, un uomo è stato condannato per aver esibito conversazioni private estratte dal cellulare della sua ex moglie, nonostante fosse in possesso del codice di sblocco. I magistrati hanno precisato che “non rileva la circostanza che le chiavi di accesso siano state comunicate in passato se l'accesso avviene contro la volontà del titolare”, ribadendo il principio inalienabile della riservatezzacomunicazioni personali. A conferma di quanto sostenuto dagli ermellini, l'avvocato Alessandra Cagnazzo, che lavora fra Roma e Milano da 25 anni occupandosi esclusivamente di Diritto di famiglia, di separazioni, conflitti familiari e di minori, ha offerto approfondimenti sulla vicenda.