Ilrestodelcarlino.it - Un gol per tempo. Il Fabriano Cerreto affonda i Portuali

(4-2-3-1): Mazzoni; Stortini, Marino, Mistura, Grassi (46’ st Guidarelli); Trillini, Conti; De Sanctis (34’ st Carnevali), Palmieri (31’ st Crescentini), Proietti Zolla; Nacciarriti (34’ st Musso). All. Mariotti.DORICA (4-2-3-1): Tavoni Simone; Fabiani, Savini, Catalani, Tavoni Filippo; Girolimini (31’ st Cingolani), Sassaroli (44’ pt Candolfi); Testoni (17’ st Gioacchini), Guzzini, Altieri (11’ st Pangrazi); Trabelsi. All. Ceccarelli. Arbitro: Pigliacampo di Pesaro. Reti: 32’ pt Nacciarriti, 26’ st Conti (rig.) Note: ammoniti Grassi, Proietti Zolla, Testoni. Il derby è del. Con un gol peri cartai superano iconquistando tre punti importanti per la salvezza. Inizia bene la formazione di casa con un tiro dal limite di Conti, Tavoni ci mette i pugni e devia in angolo.