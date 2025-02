Ilrestodelcarlino.it - Un derby duro e spigoloso. Correggio la spunta su Scandiano

BDL MINIMOTOR 2 CENTRO PALMER 1 BDL MINIMOTOR: Salines, Menendez, Righi, Casari, Tudela; M. Pedroni, Cinquini, Caroli, Holban, F. Pedroni. All. Granell. CENTRO PALMER: Vecchi, Roca, Beato, Barbieri, N. Busani; Herrero, Montanari, Deinite, Stefani, Raveggi. All. Mariotti. Arbitro: Brambilla di Milano. Reti: pt 15’ Roca, 23’ Pedroni; st 19’ Casari. Ildi Serie A2 di hockey su pista va ai padroni di casa di, al termine di una partita molto tesa, un verocostellato da quattro espulsioni temporanee (due per parte) e quattro tiri diretti (due per parte) tutti sbagliati. Ma non è stata una gara cattiva, solamente si è giocato con gagliardia da entrambi le parti.può recriminare per aver sbagliato il gol del pareggio a 22 secondi dalla fine col tiro diretto di Roca, ma la partita è stata in grande equilibrio, con le difese molto attente e gli attacchi un po’ti.