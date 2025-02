Sport.quotidiano.net - Un brodino per i minerari. A Trestina solo un punto

Leggi su Sport.quotidiano.net

Tra Sportinge Follonica Gavorrano vince la noia, con le due squadre che non vanno oltre lo 0-0 al termine di una partita avara di occasioni.che restano dove sono in classifica, visto che dietro hanno pareggiato tutte. Prima frazione con pochi spunti da parte delle due formazioni, anche se il Follonica Gavorrano prova a partire forte. E i biancorossoblù vanno vicini al gol già nelle prime battute con un’azione condotta da Pino e Arrighini, con il tiro di quest’ultimo che termina di poco a lato. Al 10’ il Follonica Gavorrano trova il vantaggio con Matteucci, ma l’arbitro annulla. Al 24’ ci prova anche ilcon un tiro che termina a lato da parte di Lisi dopo una veloce ripartenza. Al 42’, dopo una fase di equilibrio a centrocampo, si rende pericoloso di nuovo il Follonica Gavorrano con Arrighini, che non riesce a imprimere forza alla sfera dopo un traversone.