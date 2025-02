Quotidiano.net - Un 2024 record per Pinsami: il fatturato cresce del 60%

UNDA RICORDARE per, che supera ogni più rosea aspettativa. La previsione diindica un aumento del 18,8% rispetto alle stime, passando dai 33 milioni di euro ipotizzati a inizio anno ai 39 milioni di euro calcolati oggi. L’azienda reggiana specializzata nella produzione di pinse di alta qualità per la Gdo e l’Horeca continua dunque il trend positivo che dal 2017 – anno della sua nascita- ad oggi l’ha vista espandersi in maniera esponenziale e, dopo aver chiuso il 2023 con un +45% di ricavi sul 2022 grazie a undi 24,4 milioni di euro, è proiettata a chiudere ilcon un incrementodel 60% rispetto al 2023. A trainare la crescita dil’export, che nel 2023 ha registrato un +125%, con un’incidenza suldel 55%, e che nelle previsioni di finearriverà a coprire il 70% dei ricavi complessivi.