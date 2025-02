Laspunta.it - Umberto I, gli tolgono la mandibola per sbaglio. Paziente paralizzato. Federconsumatori “Inaccetabile”

Ha del drammatico e paradossale la vicenda del grave errore compiuto ai danni di una cui è stata rimossa laper curare un tumore maligno, ma era perfettamente sano. L’ennesimo caso di malasanità, avvenuto stavolta al PoliclinicoI di Roma, a seguito del quale ilè rimastoa metà volto dopo un’operazione non necessaria. L’errore, sarebbe stato dovuto a uno scambio di vetrini delle biopsie.esprime profonda preoccupazione e allarme per questo tragico episodio, che mette in luce le gravi carenze e difficoltà di un servizio sanitario che arranca dietro alla mancanza di risorse, alla carenza di personale e alle inefficienze.“Tutto ciò non fa altro che compromettere e demolire, di giorno in giorno, la qualità delle cure e la sicurezza dei pazienti, portando a errori inaccettabili con conseguenze devastanti sulla vita delle persone.