Ultim’ora ribaltone nella classifica ATP | Sinner senza parole

Atp. Ecco cosa è venuto fuori andando a vedere gli ultimi risultati. Jannik godeJannikin questo momento è fermo e prima del prossimo 7 maggio non tornerà in campo. Trovato l’accordo con la Wada, il tennista azzurro si deve allenare da solo oppure con qualcuno che non è tesserato. Poi, un mese prima del rientro, potrà iniziare ad alzare il livello.ATP:(Lapresse) – Ilveggente.itRivedremo in campo il numero uno al mondo nei prossimi Internazionali di Roma, a casa sua, in Italia, ed è il massimo perché verrà accolto da un bagno d’amore del quale ha bisogno per mettersi alle spalle le critiche, le insinuazioni, le bordate, che gli sono piovute addosso nel corso di questi mesi e anche dopo la stretta di mano con l’agenzia grande accusatrice.