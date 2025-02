Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: il dubbio di formazione di Inzaghi con la Lazio, le novità sul recupero di Thuram

Leggi su Internews24.com

di Redazione, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione diNews 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Indice dei Contenutidi LUNEDI’ 24 FEBBRAIOdi DOMENICA 23 FEBBRAIOdi SABATO 22 FEBBRAIOdi LUNEDI’ 24 FEBBRAIOInfortunio, il francese spinge per esserci contro il Napoli: ad Appiano nonostante il giorno libero! La mossasuldall’infortunio di: la mossa del francese per esserci in Napolistudia le rotazioni per far rifiatare i suoi: ha undiper la sfida di domani!Via alle rotazioni, la probabileper: le idee diper la Coppa Italia.