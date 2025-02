Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 24-02-2025 ore 15:10

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Ferrigno però poi qui per rafforzare in Ucraina in questo momento critico posso annunciare che il nuovo pagamento di 6,5 miliardi di euro arriverà a marzo ha detto la presidente della commissione Ue von della janaki escono il preside del consiglio cotta per celebrare con il presidente ucraino zielinski 3 anni di resistenza del paese dopo l'invasione russa ci sarà un Consiglio Europeo speciale presenterà un piano completo su come aumentare la nostra produzione di armi e le nostre capacità di difendere Europa anche l'Ucraina ne avrà beneficio nessuno vuole più pace del Popolo ucraino ma una pace giusta e duratura si ottiene solo con la forza aggiunto allerta ieri a chi è più durante la visita di vertici Ué secondo il Times proveranno a dissuadere Trump da incontri bilaterali con Putin offrendo in cambio la garanzia Huawei per la difesa di chi è da Latina la notizia di una telefonata Tra chi si impegna il presidente russo andiamo in Germania la borsa in crescita più deciso rialzo a Francoforte dopo la vittoria del PD di Merz alle elezioni e la notizia che la grossa e quali zione con i socialdemocratici sconfitti nelle urne è possibile nel nuovo bundestag la Dunque Raddoppia i voti Ma per ora resta isolata gli investitori e salutano risultato elettorale che porta stabilità politica permette una maggiore spesa pubblica per rilanciare l'economia tedesca in una fase cruciale per il destino dell'Europa in Italia la notte trascorsa bene il papa Francesco ha dormito e sta riposando e la comunicazione della sala stampa Vaticana sulla salute del pontefice all'inizio del XI giorno di ricovero al Policlinico Gemelli Francesco è stato colpito da una polmonite ed ha il bollettino medico di ieri sera e mezzo anche una lieve insufficienza renale per ora sotto controllo Papa Francesco continuava ad avere bisogno di ossigeno ad alti flussi le sue condizioni erano definite critiche e la prognosi ancorachiusura la percentuale di minorenni autori di omicidio in Italia è quasi triplicata in un anno e quanto emerge dal rapporto omicidi volontari consumati realizzata dal servizio analisi criminale della criminalpol della polizia dati delle forze dell'ordine dicono infatti che nel 2024 l'incidenza degli omicidi commessi da minori che testa al 11% del totale di quelli rilevati a Fronte del 4% dell'anno precedente e numeri mezzi anche che quasi raddoppiata la percentuale di minorenni uccisi nel 2024 è stata del 7% mentre nel 2023 era 4% è la l'ultima notizia Grazie per averci seguito le news e torna nella prossima edizione