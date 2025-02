Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 24-02-2025 ore 14:10

dailynews radiogiornale Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio un'apertura andiamo in Ucraina i leader dell'Unione Europea sono presenti a Kiev per esprimere loro sostegno al paese nel terzo anniversario del genere è proprio durante la loro visita è scattata mi tutto il paese l'allerta era per la minaccia in un attacco missilistico Russo nella dichiarazione congiunta delle tre istituzioni europee Putin viene accusato di essere l'unico responsabile del conflitto e per questo dovrebbe rispondere dei crimini commessi il 24 febbraio del 2022 Mosca diede il via un poderoso attacco sul fronte ucraino annunciando un'operazione militare speciale contro Kiev Il Trenino va al contrattacco anche dal punto di vista delle dichiarazioni di europei A differenza degli Stati Uniti continuano sulla strada delle sanzioni sulla strada della convinzione della necessità di continuare la guerra del portavoce Dimitri per come questa convinzione degli Europei è incompleto contratto con lo stato d'animo di trovare una soluzione cosa che di fatto stiamo facendo ora con gli americani ha aggiunto Francesca trascorso bene la notte ha dormito e ora sta riposando l'ha fatto sapere la Santa Sede all'undicesimo giorno di ricovero presso il Policlinico Gemelli diil pontefice viene da una giornata in cui le sue condizioni sono rimaste che si è riscontrato una lieve insufficienza renale confermando le previsioni dellesettimane la cdu-csu ha vinto le elezioni federali in Germania caratterizzata da un affluente record del 84% i leader della CDU Friedrich Merz è destinato a diventare il nuovo cancelliere succedendo olaf sciolti in cui partito le stelle PD ha subito una malatissima fitta Come metto dallo stesso a scegliere uscente anche l'ultradestra di alternative Fur Deutschland ti conferma la seconda forza politica del paese e poi neve flessione i verbi che scendono al 11% mentre la sinistra di die linke cresce a Note 8 non raggiunge Per un pelo la soglia di sbarramento al 5% la bsv che così resta fuori dal Parlamento insieme a fdb torniamo in Italia nuove soluzioni tecnologiche al servizio della sicurezza contro le aggressioni Trenitalia con l'apposita costola dfs Security a mangià diffusa videosorveglianza a bordo dei vagoni Chi era anche personale viaggiante dotato di body cam indossate punta l'intelligenza artificiale per avere un alert quando si verificano situazioni di criticità così dopo la sperimentazione partita un anno fa in Emiliagna arriva il via libera che la Body cam nei prossimi mesi finisca sulle giacche dei colleghi di Liguria Toscana Piemonte Puglia e Lombardia e ora andiamo a parlare di scuola ci racconta Dai ci Aggiorna il presidente nazionale ANIEF Marcello Pacifico ovvio che arriva 3 anni dopo la scadenza del contratto con una strada tutta in salita perché alcune organizzazioni sindacali hanno detto loro No quelle attuale risorse non siamo più che convinti che hai riconosci insieme alle risorse del triennio successivo e della cliente già stanziato dal governo potrebbero permettere di recuperare subito l'infrazione il televisore in questi anni inoltre ci sono dei soldi che abbiamo ottenuto stati in più per il comparto istruzione e ricerca e non per ultimo l'annunciata assicurazione sanitaria evidente nelle battaglie di Ariel se non si fermano a questo Noi vorremmo ovviamente risorse in più per migliorare gli stipendi dei chi lavora a scuola che negli ultimi anni purtroppo tra un contratto non firmato da noi nel 2016 2018 ha portato la differenza di più di €6000 gli spetta ai dipendenti dei Ministeri vorremmo riconoscere i buoni pasto vorremmo che come nella provincia autonoma di Trento e Bolzano Forse l'ha riconosciuto anche l'anno sabbatico retribuito e vorremmo decisamente un Welfare che pensi anche un indennità di sede non solo per chi lavora nelle scuole montane di raggiungere con un allenamento che presenta disegni di legge in discussione in Parlamento in questi giorni come passo per le piccole isole ma anche per tutti i lavoratori fuori sede e ovviamente la battaglia contro la mobilità e per gli professionali del personale ATA e la valorizzazione degli Artigiani sono tutte battaglia insieme quella Middle Management e ci portano in primo piano o chiedere maggiori della scuola ma contestualmente a non privare i lavoratori di quei pensieri utili necessarie rispetterò allo stesso costo della vita di €50 mensili immediati per poter riaprire le trattative per averti €170 subito e non dopo 3 anni dalla scadenza dell'uovo