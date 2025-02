Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 24-02-2025 ore 13:10

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Talin studio L'Europa è qui per rafforzare l'Ucraina in questo momento critico Fossano czarek nuovo pagamento da 3 miliardi e mezzo di euro arriverà a marzo l'ho detto la presidente della commissione europea von der line a Kiev con il dente del consiglio torta per celebrare come presidente ucraino tedeschi 3 anni Birri esistenza del paese dopo l'invasione russa ci sarà un Consiglio Europeo speciale presenterò un piano completo su come aumentare la nostra produzione inviarmi le nostre capacità di difesa in Europa anche l'Ucraina ne avrà beneficio nessuno vuole più pace del Popolo ucraino non lo faccio giusto e duratura ci tiene solo con la forza aggiunto allerta aerea Kiev durante la vista dei vertici europei secondo Times Macron e starmene proveranno a dissuadere Trapani incontri bilaterali con Putin offrendo in cambio la garanzia europea per la difesa di Kiev dalla Cina Alla notizia di una telefonata si è presidente russo La borsa è in crescita intorno allo 0,8 per cento euro e future deciso rialzo a Francoforte dopo la vittoria dell' ACI di Udine alle elezioni in Germania la notizia che la grotta quali azioni con i socialdemocratici sconfitti nelle urne è possibile di nuovo bundestag la destra DAF di Ronco Raddoppia voti ma per ora resta isolata sui mercati valutari la moneta unica sale dello 0 48% a 1,05 sul dollaro in deciso rialzo anche i futures sul dax di Francoforte che avanzano del 1:02 % mentre quelli sul euro stoxx 50 salgono 007 gli investitori puntano il risultato elettorale che porta stabilità politica e promette una maggiore spesa pubblica per rilanciare l'economia tedesca in una fase cruciale per il destino dell'Europa la notte trascorsa bene papà ha dormito e sta riposando alla comunicazione sala stampa Vaticana sulla salute del pontefice all'inizio del XI giorno di ricovero al Policlinico Gemelli Francesco è stato colpito da una polmonite bilaterale e dal Bollettino medico di ieri sera emersa anche una lieve renale per ora sotto controllo il papà Continua ad aver bisogno di ossigeno ad alti flussi le sue condizioni erano definite critiche la prognosi rimane riservata la percentuale minorenni autori di omicidio in Italia è quasi triplicato in un anno di quanto emerge dal rapporto omicidi volontari consumati in Italia realizzato dal servizio analisi criminale della criminalpol della polizia i dati delle forze dell'ordine dicono infatti che nel 2024 l'incidenza degli omicidi commessi dai minori si attesta al 11% del totale di quelli rilevati a Fronte del 4% dell'anno precedente nei numeri merge e anche è quasi raddoppiato la percentuale di minorenni uccisi nel 2024 è stata del 7% mentre il 2023 era del 4% c'è il deputato regionale siciliano Giuseppe Castiglione capogruppo movimento popolare autonomisti tra i destinatari del provvedimento cautelare dell'operazione Mercurio dei Ros contro Cosa Nostra Etnea coordinata dalla procura Distrettuale di Catania eletto nel novembre del 2022 è ricoperto Commissione Regionale Antimafia nelle commissioni affari istituzionali attività produttive prima di essere eletto a consigliere comunale di Catania ha lasciato questa notte in ospedale di Verona Dove è stato ricoverato ieri sera per il colpo ricevuto in volto In un contratto di gioco durante il secondo tempo della gara fra l'Hellas Verona e la Fiorentina allo stadio Bentegodi Il Cacciatore ha già fatto rientro a Firenze ma nemmeno una nota del Viola tutti i test clinici diagnostici effettuati sono risultati negativi ieri pomeriggio che ne aveva lasciato il camper ed era stato trasportato in ospedale dove vedere stato riscontrato un trauma cranico ed tutto anche per questa edizione buon proseguimento di ascolto