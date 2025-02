Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 24-02-2025 ore 09:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale azione da parte di Francesca Vitale in studio tre anni fa iniziava di invasione russa dell'Ucraina oggi visita a chi avete vertici europei Macron sarà da Trump col piano di pace europeo previste Inoltre riunioni straordinarie del Giuseppe del consiglio di zona del Consiglio d'Europa l'Unione Europea deve accelerare di invio di munizioni armi all'ucraina e questo sarà il cuore del nostro lavoro nelle prossime settimane a ferma la fonderlaien delle spie si dice pronto a dimettersi immediatamente in cambio dell'adesione di chi aveva allenato chiede garanzie di sicurezza tra Trump e a firma di volerlo incontrare prima che il presidente americano veda puti l'unione cdu-csu guidata da merde vince le elezioni in Germania 28 e 6% secondo i dati definitivi segue ultradestra dfd con dati record 20,8 percento è il primo partito in tutte le regioni orientali invece delle 6 vedi disciolta si dice 4 è incerto si numeri basteranno per una grossa coalizione a due verdi alle 11:06 link e allo 38 PSV epdv fuori dal Parlamento per pochi voti congratulazioni e merda Macron e zielinski e sono ancora critiche le condizioni di salute di Papa Francesco ieri non ho avuto altre crisi respiratori non soffre di insufficienza renale continua ad aver bisogno di ossigeno ad alti flussi la prognosi resta riservata coni raccoglimento fuori dal gemelli Veglie di fedeli in tutto il mondo messaggio da leader da Trump all'iran protocollo d'Intesa tra I am la norvegese per una fusione tra i due gruppi Colosso europeo dell'ingegneria energetica Saipem 7 avrò un portafoglio ordini aggregatori di 43 miliardi di euro i ricavi per circa 20 miliardi meloni italiani oggi alla firma aper accordi per un mega piano di investimenti degli Emirati Arabi in Italia da 40 miglia è durato alcune ore in allarme bomba per un aereo dell'America Airlines partito da New York è diretto a Delhi che ieri pomeriggio è stato fatto atterrare a Fiumicino scordato da €2 fai da militare per effettuare i controlli che non puoi dato esito negativo I 199 passeggeri del volo potranno riprendere il viaggio nella giornata di oggi andiamo a chiudere con la porta della 26a giornata della Serie A di calcio il Napoli cade da uno a Como e lascia l'Inter la testa della classifica a meno 1 dei nerazzurri Cagliari Juventus 01 empoli-atalanta 05 e Verona Fiorentina 1 a 0 stasera 20:45 il posticipoMonza per il rugby troppo forte la Francia per l'Italia che l'olimpico sede per 7324 nel 6 e ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto prima di te con noi https://storage.