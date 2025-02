Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 24-02-2025 ore 08:10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l'informazione nel terzo anniversario dell' invasione russa dell'Ucraina il presidente ucraino volodymyr avvocato rispetto per il paese una pace che sia vera il popolo ucraino merita rispetto proprio comunicazione sulla terra scritto in un messaggio di fuso su telegram dopo aver insegnato alcuni soldati con l'ordine della Stella D'Oro all you can eat dobbiamo fare assolutamente tutto il possibile l'impossibile per raggiungere una vera pace una pace con garanzia di sicurezza per il nostro stato con garanzia di dignità e rispetto per tutto il nostro popolo Per ogni singola persona che ha vissuto vive e vivrà in Ucraina ha sottolineato i cittadini tedeschi sono tornati e sentirsi rappresentati dalla CDU l'unione cristiano-democratica che fu di adenauer di Colle di me la vittoria era peraltro stata largamente preannunciato dai sondaggi da almeno due anni il partito guidato da friggere ho tenuto il 28 5% di 208 seggi partito del cancelliere uscente o lascio Leffe di si ferma a 16 e 521 seggi i venerdì alle 11:07 con 85 seggi arriva al 20,7% il partito dell'ultradestra Fb e questo permette al sito di averne il bundestag 151 parlamentari cresce sensibilmente il partito di sinistra link si è persa al 8 e 7 64 sei sotto la soglia del 5% il partito liberale f44 è l'alleanza Sara Wagen Lack che si ferma al 497 per cento la crisi emergenziale che sabato ha subito Papa Francesco nella sua camera gemelli ieri è sostanzialmente rientrata anche se le condizioni permangono critiche la sala stampa Vaticana fa sapere che il papà non ha presentato ulteriori crisi respiratorie ha effettuato Le due unità di emazie concentrate con beneficio e con risalita del valore di emoglobina stabile rimasta la piastrinopenia Tuttavia alcuni esami sanguigni dimostrano un iniziare lieve insufficienza renale allo stato sotto controllo l'ossigenoterapia ad alti flussi attraverso le cannule nasali santopadre continuo essere vigile ben orientato la complessità del quadro clinico è l'attesa necessaria affinché le terapie farmacologiche possono dare qualche contro impongono Che la prognosi resta riservata domenica presso l'appartamento allestito al decimo piano ha partecipato alla santa messa insieme a quanti questi giorni Vicenza si prendono cura di lui è durato alcune ore l'allarme bomba per un aereo dell'America Airlines partito da New York diretto a Delhi che ieri pomeriggio è stato fatto atterrare a Fiumicino o su richiesta della compagnia per effettuare i controlli che poi hanno dato esito negativo I 199 passeggeri a bordo potranno riprendere il viaggio presumibilmente già nella giornata di oggi porta la Juve vince 1-0 a Cagliari la guarda fa la Manita a Empoli il Napoli perde il primato Verona Fiorentina 1 0 novantacinquesimo Ken riporta un taglio un arcata sopraccigliare durante uno scontro poco dopo si accascia a terra esci in barella Como Napoli 2-1 Torino Milan 2-1 Inter Genoa 1 a 0 È tutto Buon proseguimento di ascolto