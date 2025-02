Ilfattoquotidiano.it - Ultimatum di Musk ai dipendenti federali: “Chi non risponde è fuori”. Il numero uno dell’Fbi frena: “I nostri dipendenti non rispondano”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Elonha inviato undi 48 ore ai 2,3 milioni di: entro oggi, lunedì 24 febbraio, dovranno giustificare il proprio lavoro o rischiare il licenziamento. Il messaggio, recapitato via email nel fine settimana, ha scatenato il caos nelle agenzie governative, con molti lavoratori che si sono rivolti a legali o attendono istruzioni dai superiori. La decisione arriva dopo la richiesta di Donald Trump di adottare un approccio più aggressivo nella riforma della burocrazia federale affidata al Doge.ha risposto immediatamente: “In linea con le istruzioni di Trump, tutti iriceveranno una email per spiegare cosa hanno fatto la scorsa settimana. Una mancata risposta sarà considerata come una dimissione”, ha scritto su X.Le reazioni non si sono fatte attendere.