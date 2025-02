Sport.quotidiano.net - Ufficiale: Niccolò Pisilli rinnova fino al 2029 con la Roma

23 febbraio 2025 – Sono settimane intense in casa giallorossa: un calendario fitto con una qualificazione agli ottavi di finale di Europa League appena conquistata e una rimonta sempre più importante in Serie A. La squadra lavora senza sosta e spinge in campo sotto la guida di Claudio Ranieri. Al tecnico è stato dato il compito di inserire nelle rotazioni diverse pedine, dopo un ricco mercato invernale, che sembrava poter dare un pizzico di riposo agli uomini mercato del club. Così però non è stato, al contrario Florent Ghisolfi sta già gettando le basi per il futuro e ha scelto di cominciare blindando uno dei giovani più preziosi della squadra. Nella giornata di oggi infatti è arrivato il comunicato dell'accordo tra laper il rinnovo in giallorosso. Il centrocampista, prodotto delle giovanili della Lupa ha firmato un rinnovo con scadenza a giugno, di fatti proiettandolo nel futuro del club.