UEFA Champions League 2024 2025 | gli ottavi di finale scelti in esclusiva su Prime Video

Torna l’appuntamento in direttasucon la gara di andata e di ritorno deglididi. L’Inter, unica italiana rimasta in corsa in Europa, sarà la prima grande protagonista sumercoledì 5 marzo con il match di andata contro il Feyenoord (live dalle ore 18:00, calcio d’inizio ore 18:45). Si prosegue poi con il ritorno del derby di Madrid fra Atletico e Real (live dalle ore 20:00, calcio d’inizio ore 21:00) in programma mercoledì 12 marzo. Inoltre, mercoledì 5 marzo, puntata speciale di Highlights Show alle 23:00 con ampia sintesi di Feyenoord vs Inter e highlights di tutte le altre partite del martedì e mercoledì sera. Mercoledì 12 marzo, dopo la diretta di Atletico Madrid vs Real Madrid, appuntamento classico delle 23:15 con tutti i gol e i verdetti della due giorni di