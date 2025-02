Imolaoggi.it - UE: prepariamo 17° pacchetto di sanzioni “contro la Russia”

BRUXELLES, 24 FEB – “Abbiamo approvato il sedicesimodilae stiamo lavorando alla praparazione del 17esimo” Lo ha detto l’Alto Rappresentante Ue, Kaja Kallas, parlando in conferenza stampa a Bruxelles a seguito del Consiglio Affari Esteri. “Dobbiamo continuare a sostenere l’Ucraina per metterla in una posizione di forza per negoziare.