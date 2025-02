Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, von der Leyen: “Obiettivo di Putin è la capitolazione di Kiev, è in gioco anche il futuro dell’Europa”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La presidente della Commissione europea Ursula von derha dichiarato ache Vladimirè determinato a costringere l’ad arrendersi e ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti da 3,5 miliardi di euro, mentre il paese entra nel terzo anno di guerra dall’invasione della Russia. “La guerra inresta la crisi centrale per il– ha detto von dersi sta impegnando più che mai per vincere la guerra sul campo, il suorimane ladell’e sappiamo cosa potrebbe succedere dopo perché è già accaduto. Non è solo il destino dell’che è in, maquello“.L'articolo, von der: “diè ladi, è inil” proviene da Il Fatto Quotidiano.