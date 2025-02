Lapresse.it - Ucraina, von der Leyen arrivata a Kiev: “Questa è Europa”

I leader dell’Ue sono arrivati aper esprimere il loro sostegno al Paese nel terzo anniversario dell’invasione russa. Il 24 febbraio del 2022 Mosca diede il via a un poderoso attacco sul fronte ucraino, annunciando una “operazione militare speciale” contro. L’esercito russo puntava ad accerchiare e conquistare la capitale, ma l’avanzata fu rallentata, e poi respinta, dalle forze armate ucraine. Volodymyr Zelensky si è detto “pronto a dimettersi” se il suo Paese dovesse aderire alla Nato.Von der: “”On the 3rd anniversary of Russia’s brutal invasion, Europe is in Kyiv.We are in Kyiv today, because Ukraine is Europe.In this fight for survival, it is not only the destiny of Ukraine that is at stake.It’s Europe’s destiny. pic.twitter.com/s0IaC5WYh6— Ursula von der(@vonder) February 24, 2025“Nel terzo anniversario della brutale invasione russa, l’è a“.