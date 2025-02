Ucraina von der Leyen a Kiev nell’anniversario dell’invasione russa Zelensky | Tre anni di resistenza ed eroismo – Il video

Leggi su Open.online

dell’da parte della Russia la presidente della Commissione Europea Ursula von derè a. Con lei c’è il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Che ha convocato per il 6 marzo un vertice straordinario dei leader dell’Ue. E mentre i media russi dicono che in tredi guerra le Forze armate ucraine avrebbero perso oltre 1 milione di soldati tra morti e feriti, il presidente ucraino Volodymyrcelebra «tredied: sono orgoglioso dell’! Ringrazio tutti coloro che la difendono e la sostengono. Tutti coloro che lavorano per l’. E possa il ricordo di tutti coloro che hanno dato la vita per il nostro stato e il nostro popolo essere eterno».I Capi di StatoI capi di Stato e di governo dell’Unione europea sono arrivati ??aper il terzoversariodel febbraio 2022, in segno di solidarietà nel contesto della frattura tra l’e il nuovo presidente degli Stati Uniti Donald Trump.