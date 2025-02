Lapresse.it - Ucraina, via libera al 16esimo pacchetto di sanzioni Ue contro Mosca

Al terzo anno dall’inizio dell’invasione su vasta scala dell’da parte della Russia, il Consiglio Esteri ha appena adottato il 16°di. “Iltocca settori vitali dell’economia russa, indebolendo ulteriormente la capacità del regime di condurre la sua guerra di aggressione illegale, non provocata e ingiustificatal’”, scrive il Consiglio.“Da tre anni ormai, la Russia bombarda senza sosta l’, tentando di rubare terre che non sono sue. Questa nuova tornata dinon prende di mira solo la flotta ombra russa, ma anche coloro che sostengono l’operazione di petroliere non sicure,ller di videogiochi usati per pilotare droni, banche usate per aggirare le nostree organi di propaganda usati per spargere bugie – afferma l’Alta rappresentante per gli affari esteri Kaja Kallas -.