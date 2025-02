Ucraina ultima chiamata per l’Europa | i leader volano a Washington per spezzare il legame Trump-Putin

Leggi su Open.online

Quanta forza ci vuole per staccare Donalddall’abbraccio mortale con Vladimir? Mentre celebrano il terzo anniversario dell’inizio della guerra su larga scala all’, ieuropei vogliono credere che l’operazione sia ancora possibile. Lo verificheranno direttamente questa settimana col «titolare», dopo aver provato – con scarsi risultati – a far sentire le proprie ragioni agli emissari diarrivati in Europa: il vice J.D. Vance, il capo del Pentagono Pete Hegseth, il capo-negoziatore sul conflitto (formalmente) Keith Kellogg. Non risulta che il pressing per salvaguardare il futuro dell’e delabbia dato grandi risultati, a giudicare dal surreale voltafaccia dicontro Zelensky. Così da oggi la scena si sposta a. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 24 febbraio, a varcare per primo la soglia della Casa Bianca sarà il presidente francese Emmanuel Macron: il più rapido a reagire al cataclisma geopolitico, invitando gli altrieuropei la scorsa settimana all’Eliseo, ma pure il più rapido nei mesi scorsi a riprendere contatti «realisti» cone a mantenerli vivi (ha detto di parlarci regolarmente, a volte anche in assenza di comunicati ufficiali per darne notizia).