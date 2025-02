Ucraina Trump | La guerra potrebbe finire entro poche settimane Incontro con Putin? Presto Vedrò anche Zelensky firmerà per i minerali

Leggi su Open.online

La Casa Bianca e il Cremlino parlano sempre di più la stessa lingua, soprattutto quando si tratta del conflitto che da tre anni giusti giusti Mosca ha portato nelle case e nelle strade ucraine. Oggi, lunedì 24 febbraio, l’Assemblea generale dell’Onu ha approvato la risoluzione “Path to Peace” presentata dalla delegazione statunitense, non senza però una serie di emendamenti proposti dall’Unione europea. Su tutti quello che ribadiva la necessità di proteggere «sovranità, indipendenza, unità e integrità territoriale dell’». Emendamento contro il quale si è schierata la stessa Washington, in linea con le minacce – non troppo velate – di opporre il veto a una simile riformulazione. E intanto il filo diretto tra Stati Uniti e Mosca continua a funzionare, sopra le teste di Bruxelles e di Kiev stessa.