It.insideover.com - Ucraina: Trump bombarda Zelensky, si avvicina l’ora di Zaluzhny “il salvatore”

Era inevitabile. Con il futuro politico di Volodymyrpesantemente ipotecato dalle bordate di Donalde della sua amministrazione, che in buona sostanza lo vogliono fuori dai piedi, è rispuntato il nome di Valerij, 51 anni, ex generale ed ex comandante in capo delle forze armate, silurato danel febbraio del 2024 e poco dopo quasi con sfregio nominato ambasciatore in Gran Bretagna, in un Paese che con i vertici ucraini ha rapporti costanti e diretti, da rendere in pratica inutili altre figure di rappresentanza.Il sicuramente del 2024 arrivò dopo il fallimento dell’offensivadell’estate-autunno del 2023 e in coda a una polemica che dividevae una cerchia ristretta di ufficiali a lui fedeli dal potere politico di Kiev. Il generale chiedeva che, dopo il mancato sfondamento delle linee russe, le sue truppe potessero attestarsi e recuperare le forze, rimandando a un futuro prossimo un ulteriore tentativo di attacco.