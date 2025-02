Lapresse.it - Ucraina, tre anni di guerra dall’invasione russa all’arrivo di Trump

del 24 febbraio 2022 alle prime trattative per giungere alla pace su spinta Usa, ma con l’tagliata fuori. Dopo tredi sostegno militare e politico incondizionato a Kiev, l’Occidente si spacca. Il ritorno alla Casa Bianca di Donaldspariglia le carte. Il presidente americano riprende i contatti diretti con la Russia e inizia a trattare con Mosca sulla fine della. L’al momento è costretta al ruolo di spettatrice, e con lei l’Europa. I rapporti fra il presidente americano Donalde quello ucraino, Volodmyr Zelensky, sono ai minimi storici, con reciproci duri scambi di accuse. L’Europa resta l’ultimo baluardo in difesa di Kiev, ma non parla con una voce unica, mettendo in luce tutta la propria debolezza.FEBBRAIO 2022LA RUSSIA INVADE L’– Il 24 febbraio del 2022, prima dell’alba, il presidente russo Vladimir Putin annuncia di aver deciso di lanciare una “operazione militare speciale” con l’obiettivo di “smilitarizzare e denazificare l’”, in risposta a una richiesta di assistenza dalle autorità di governo delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Luhansk, minacciando i Paesi che fossero intervenuti di “conseguenze mai viste prima”.