Lanazione.it - Ucraina, siglato Memorandum tra Liguria e Regione di Kherson

Leggi su Lanazione.it

Genova, 24 febbraio 2025 – Il presidente dellaMarco Bucci ha sottoscritto oggi undi collaborazione con il Governatore dell’Amministrazione regionaledi, Oleksandr Prokudin. All’incontro, negli uffici del presidente Bucci, erano presenti anche il Console Generale dell’Andrii Kartysh, Maria Bohodukhova capo dell’ufficio sviluppo investimenti ed export dell’amministrazione regionale di, Oleksandr Tolokonnikov capo del dipartimento dell’interno dell’amministrazione regionale die Andrii Pasichnik vicecapo del dipartimento sicurezza sociale dell’amministrazione regionale di. Il, sottoscritto in occasione dell’anniversario dell’inizio della guerra avvenuta il 24 febbraio 2022, avrà una durata quinquennale e ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di relazioni amichevoli e di partenariato tra le Regioni per rafforzare la collaborazione e incoraggiare lo sviluppo reciproco attraverso attività congiunte su settori come educazione, scienza, sviluppo economico e cultura.