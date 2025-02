Lettera43.it - Ucraina, scontro tra Stati Uniti e Unione europea sulla risoluzione proposta all’Onu

Alla vigilia della votazioneper il terzo anniversario dell’invasione russa in, sarebbero emersi forti contrasti traed Europaformulazione della. Secondo il Financial Times, Washington ha chiesto di ritirare il testo proposto dae Ue, presentando invece una propria versione che equipara le responsabilità di Russia ee parla di «tragica perdita di vite umane nel conflitto tra Federazione Russa e».Laprposta dalla Francia e gli alleati Europei con il riferimento «all’invasione dell’da parte della Russia»La Francia, con il sostegno degli alleati europei, ha proposto un emendamento per includere un chiaro riferimento all’«invasione dell’da parte della Russia» e al rispetto della sua «sovranità, indipendenza, unità e integrità territoriale».