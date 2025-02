Secoloditalia.it - Ucraina, l’Onu approva la risoluzione Usa “corretta” dall’Europa. Il sì dell’Italia

A tre anni dall’invasione russa inl’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato unache ribadisce il sostegno al Kiev e alla sua integrità territoriale e condanna l’aggressione russa. Il testo, che riafferma l’impegno per “la sovranità, l’indipendenza, l’unità e l’integrità territoriale dell’” è passato con il no degli Stati Uniti. Ha raccolto 93 voti a favore, 18 contrari tra cui gli Usa e 65 astensioni. Mentre l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite si preparava a votare la, Kiev ha lanciato un monito ai Paesi membri. “Se l’aggressione è giustificata e la vittima viene incolpata per la sua resistenza e volontà di sopravvivere, allora nessun Paese è al sicuro”. Così Mariana Betsa, viceministra degli Esteriadotta laUsa emendatata anche una secondaproposta dagli Stati Uniti madagli emendamenti di Bruxelles.