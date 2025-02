It.insideover.com - Ucraina, la guerra compie tre anni. Il disastro di chi non ha voluto la pace

Alzi la mano chi pensava che tredopo saremmo stati ancora qui a dolerci per lain, per le distruzioni, l’enorme quantità di vittime (qui un bilancio del Wall Street Journal, credibile e/o opinabile come tutti questi bilanci, a causa della censura militare delle parti), le conseguenze sociali ed economiche che dai Paesi in lotta si estendono all’intera Europa? Chi scrive la mano la tiene molto bassa e in un certo senso non riesce ancora a credere che il 24 febbraio del 2022 la Russia abbia deciso di invadere l’. È la confessione di un ingenuo in un mondo di smagati analisti. Ma se penso, un caso per i molti, alla Von der Leyen che già nel 2022 annuncia trionfante che i russi devono prendere i microchip dai frigoriferi e dalle lavatrici per far volare i missili e che l’industria bellica russa è “a pezzi”, e rivedo i frenetici applausi dell’inclito pubblico, mi tengo stretto il mio stupore, che se non altro non ha fatto d