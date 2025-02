Lapresse.it - Ucraina: Kiev, in fase finale negoziati con Usa per accordo su minerali

Milano, 24 feb. (LaPresse) – “I team ucraini e statunitensi sono nelle fasi finali deiper l’sui”. È quanto fa sapere sul social X la vice prima ministra per l’integrazione europea ed euro-atlantica dell’, Olga Stefanishyna. “Isono stati molto costruttivi, con quasi tutti i dettagli chiave finalizzati”, si legge nel post, “siamo impegnati a completarlo rapidamente per procedere alla sua firma. Ci auguriamo che i leader degli Stati Uniti e degli Emirati Arabi Uniti lo firmino e lo approvino al più presto a Washington, per dimostrare il nostro impegno per i decenni a venire”.