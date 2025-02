Secoloditalia.it - Ucraina, Italia in prima linea. In 3 anni 3mila bambini assistiti e curati dall’ospedale Bambino Gesù

innei soccorsi all’. Non solo aiuti umanitaria ma cure mediche d’eccellenza per ivittime della guerra, feriti o mutilati sotto i bombardamenti. A tredall’invasione della Russia sono tremila i piccoli pazienti ucrainitra ricoveri e Day hospitalpediatricodi Roma. nelle sue sedi al Gianicolo e a Palidoro.“Abbiamo accolto intere famiglie dall’inizio del conflitto, arrivate con la propria auto, grazie alle associazioni e poi successivamente con i voli attivati dalla Protezione civile, 11 in totale. Nelle nostre strutture abbiamo ospitato 100 famiglie ucraine”. Parola di Valerio Paolini, responsabile dell’Ufficio relazioni con il pubblico della direzione sanitaria dell’ospedale pediatrico in un colloquio con l’Adnkronos.