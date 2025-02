Secoloditalia.it - Ucraina, dalla Ue nuove sanzioni alla Russia. Al G7 “virtuale” Trump annuncia accordi “vicini” con Putin

A tre anni dall’inizio della guerra in, oggi è stata la giornata di vertici internazionali ai massimi livelli per provare a venire a capo di una posizione comune sulla valutazione del conflitto e sulle possibilità di uscirne. A Bruxelles, una riunione Ue ha sancito il sostegno all’sua integrità territoriale e ha varatoa carico della. “Nessun accordo trovato senza l’Ue e senza l’funzionerà”, ha ripetuto a Bruxelles l’Alta Rappresentante dell’Ue Kaja Ks, a margine del Consiglio Affari Esteri, convocato a tre anni esatti dall’inizio dell’invasione russa. L’ex premier estone si recherà domani a Washington D.C. per incontrare il segretario di Stato americano Marco Rubio.Ue: è il sedicesimo pacchettoIl Consiglio Ue ha adottato il 16° pacchetto dicontro la, che colpisce i settori dell’energia, del commercio, dei trasporti, delle infrastrutture e dei servizi finanziari, aggiungendo inoltre ulteriori misure volte a contrastare l’elusione.