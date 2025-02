Tv2000.it - Ucraina, card. Zuppi: “Dialogo porti a una pace giusta e duratura”

Leggi su Tv2000.it

“Spingiamo affinché il, che è indispensabile nel coinvolgere le parti,a questa famosa e tanto evocatae che risolva le cause del conflitto”. Lo afferma il presidente della Cei, il. Matteo, in un’intervista del Tg2000, il telegiornale di Tv2000, nel giorno del terzo anniversario dall’inizio della guerra in.“Continuiamo sicuramente a cercare di lenire – aggiunge il– le tantissime sofferenze con la preoccupazione che ci ha animato in questi mesi sul piano umanitario, sul ricongiungimento dei familiari e sullo scambio di prigionieri e feriti”.: “a una” TG2000.