Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, Calenda: “Se l’Europa cederà, Trump e Putin non si fermeranno. Conte? Sta con loro e Schlein si finge morta”

“Sull’penso che noi siamo la cartina di tornasole sedomani saprà difendere la propria libertà. Possiamo anche scegliere di non vederlo. L’abbiamo fatto dopo l’annessione della Crimea, nel 2014. Quello che è successo è cheha invaso l’. Se cederemo ae a, domani il primo non si fermerà, così come non si fermerànell’avere pretese sui minerali rari ucraini, sui nostri prodotti, sulla vendita di gas a prezzo maggiorato”. Così il leader di Azione, Carlo, a margine di un convegno sull’a tre anni dall’aggressione russa.Riguardo agli altri leader politici,ha proseguito: “Salvini s’è buttato su, come ieri su Draghi.è stato dove è sempre stato cioè con, Renzi è andato a omaggiare, lasi, noi cerchiamo di non farlo”.