Ucraina 3 anni dopo, la solidarietà di Mattarella. Zelensky: Kiev conta sul mondo, grazie a chi ci ha difeso

“A tredalla brutale aggressione dell’da parte della Federazione Russa, vanno ribadite vicinanza ealla coraggiosa resistenzaa difesa della propria indipendenza. E della libertà delle sue scelte nazionali”. Parole inequivocabili quelle del presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del terzoversario dell’invasione di Mosca. L’obiettivo, ribadito dal Colle in queste ore febbrilil’iniziativa negoziale presa dal presidente Trump, è arrivare a una pace “giusta” e “definitiva” in linea con i principi delle Nazioni Unite.: ribadiamo vicinanza alla resistenza, ora una pace giusta“La violazione delle più basilari norme di convivenza internazionale, infrangendo anche solenni impegni assunti nel 1994 tra le due parti, le centinaia di migliaia di vittime, anche tra la popolazione civile, la devastazione volutamente perseguita delle infrastrutture ucraine – aggiunge il Capo dello Stato- sollecitano, insieme a una severa condanna, la ricerca di rapido avvio di colloqui.