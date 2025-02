Lanazione.it - Uccise la moglie malata di Alzheimer. È il giorno della sentenza per Sacchi. La difesa punta a meno di dieci anni

Leggi su Lanazione.it

Potrebbe arrivare oggi laper Alessandro, l’80enne che nel giugno scorsolamalattia di. Serenella Mugnai morì con un colpo di pistola alla testa. In linea teorica rischia fino all’ergastolo che è la pena massima prevista per il reato per cui è imputato ma l’obiettivo dei suoi difensori è riuscire a otteneredi. Dalla sua parte ha una perizia di semi infermità mentale che attesta che l’uomo fosse parzialmente incapace di di intendere e volere perché affetto da un disturbo da stress traumatico. Condizione, quella certificata dal perito nominato dalla procura, il dottor Massimo Marchi, che non ha portato allo scagionamento dell’imputato ma che comunque sarà un attenuante nel calcolo complessivopena. E poi ci sarà da considerare che ilha la fedina penale pulita, zero precedenti.