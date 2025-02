Agi.it - Uccise la moglie malata di Alzheimer: condannato a 9 anni e 4 mesi

AGI - Alessandro Sacchi è statoa novee 4di reclusione per l'omicidio dellaSerenella Mugnai e ottodi reclusione per la detenzione illegale dell'arma. I fatti avvennero il 21 giugno 2024, in un appartamento di viale Giotto ad Arezzo. L'uomo, 80enne, con un colpo di pistola alla frontela donna, 72di. Fu lui ad avvisare le forze dell'ordine e venne arrestato. Secondo la perizia, l'uomo in quel momento sarebbe stato incapace di intendere e di volere, il gesto sarebbe scaturito dallo stress accumulato nell'assistere la. La procura aveva chiesto una condanna a novee novedi reclusione, riconoscendo la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti. È stata invece una rigettata la richiesta avanzata dalla difesa dell'imputato di accedere alla giustizia riparativa e un risarcimento a favore di un'associazione che opera a favore delle donne.