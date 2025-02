Anconatoday.it - Ubriaco minaccia i passanti con una bottiglia, poi aggredisce gli agenti. Arrestato personaggio noto alle forze dell'ordine

Leggi su Anconatoday.it

ANCONA – Il Questore di Ancona Cesare Capocasa ha infine emesso un foglio di via obbligatorio, valido fino al 2029, per il cittadino senegalese che nelle scorse settimane si era reso protagonista di vari episodi di inciviltà culminati in: una rissa al porto, il ferimento di due carabinieri.