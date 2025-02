Tv, Rai 2, "Stasera tutto è possibile" con Arcuri Esposito, Miccio e Lodigiani

Leggi su Ildenaro.it

Sono Giovanni, Enzo, Brenda, Flora Canto e Manuelagli ospiti di Stefano De Martino nel nuovo appuntamento con ‘’, il comedy show realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda martedì 25 febbraio, alle 21.20 su Rai 2. Nel cast del programma Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia. Il tema della quarta puntata, realizzata all’Auditorium Rai di Napoli, sarà ‘EcoStep’. Vincenzo De Lucia questa settimana sarà, invece, Francesca Fagnani. Tra i giochi e le prove della serata, tutti senza vincitori né vinti ma con la sola regola di divertirsi, ci saranno: Step Burger, Speed Quiz, Rubagallina. Immancabile, la Stanza Inclinata. Presenti, come in ogni puntata, il Panda, mascotte del programma, animato da Francesco Garzia, e il dj Claudio Cannizzaro.