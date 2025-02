Lapresse.it - Tv: Amadeus con due nuovi programmi per superare la prova del Nove

rilancia perladelin access e in prima serata. Dopo un esordio tra luci (con ‘la Corrida’ che tornerà in autunno) e ombre (con ‘Chissà chi è’) l’ex direttore artistico di Sanremo è pronto per ripartire con due format stranieri. Il primo è un talent show a squadre dal titolo ‘Starstruck’, le cui otto puntate scatteranno in primavera e andranno in onda in prima serata sul. Una gara tra i concorrenti che ricorda un po’ la seconda sfida di ‘Ora o mai più’ con Marco Liorni su Rai1, quando i concorrenti si affrontano con la stessa canzone da cantare.Il secondo format è destinato alla fascia access prime time. Relegati in cantina Identity (‘Soliti ignoti’ per la Rai e ‘Chissà chi è’ per) e il Suzuky Music Party, ecco che spunta il format ‘Raid the Cage’ a cui bisognerà trovare un nome italiano.