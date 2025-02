Justcalcio.com - Tuttosport – Motta, ma pensi allo Scudetto? “A parte l’Atalanta, davanti fanno tutte fatica”

2025-02-24 00:35:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da TS:ThiagosulloSulla domanda inerente alla possibilità di rientrare nella lotta(in caso la Juve dovesse andare a -6 dopo lo scontro diretto tra Napoli e Inter),ha risposto così in uno scambio con Marco Parolo sempre su Dazn: “Seamo solo al quarto posto?amo partita dopo partita, soprattutto in questo momento abbiamo fatto una grandedi stagione, il campionato è equilibrato, le squadrea vincere, aoggi con questa forza, le altre le ho viste come noi, con difficoltà a chiudere la partita. Oggi sono tre punti importanti, ora la Coppa Italia e poi l’Hellas Verona, la prossima battaglia. Sempre al massimo e poi partita in partita, cercando sempre i 3 punti“.