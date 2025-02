Ilfoglio.it - Tutti rigoristi con i rigori degli altri

Leggi su Ilfoglio.it

Rigore è quando arbitro fischia. E fischia sempre più spesso, in base ai canoni del nuovo regolamento: oltre il concetto dino, nasce la specie del “mai rigore”, invocata da Vincenzo Italiano a Parma e daprima di lui, per descrivere certi non-falli di mano. Se lo dicono tecnici e calciatori, i primi tra gli addetti ai lavori, cosa ci vuole alle teste d’uovo della Federazione per cambiare il regolamento e restituire la massima punizione al suo significato primigenio, ovvero compensazione per il volontario quanto antiregolare stop a un’azione marcatamente offensiva? Ci sta che con meno dischetti (e meno fuorigioco meccanici, innaturali, di decimali), a qualche attaccante passerebbe la voglia di mettersi contro la propria squadra e il tecnico, nella smania di aggiornare la classifica dei cannonieri in un modo solo apparentemente facile.