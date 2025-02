Dilei.it - Tutti pazzi per Carlos Diaz Gandia, il coreografo di Gaia diventato virale

Come ogni anno, Sanremo 2025 ha regalato al pubblico italiano una settimana di musica, spettacolo e contenuti virali. In una pioggia di meme e video dei dietro le quinte, spicca traquello che vede protagonista: ildi, con il suo balletto sulle note di Chiamo io chiami tu, ha letteralmente fatto imre il web nazionale e internazionale mostrando un talento invidiabile.Chi èTerminata la settimana di Sanremo 2025, sono moltissime le canzoni che il pubblico non riesce a togliersi dalla mente. Da Cuoricini, passando per Battito fino a Il ritmo delle cose, i brani sanremesi puntano a diventare vere e proprie hit che ci accompagneranno nel corso dei prossimi mesi con ritmo e prepotenza.Non fa eccezione Chiamo io chiami tu, la canzone diche, oltre a un ottimo ritmo, ha incantato gli spettatori con un’energica coreografia firmata da