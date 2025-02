Agi.it - Tutti i numeri della leggenda dello sci Mikaela Shiffrin

AGI - Bella, brava, precisa, determinata e vincente. Sono le caratteristiche di Mikaelache oggi sulle nevi del Sestriere vincendo lo slalom speciale ha centrato la vittoria numero 100 in Coppa del mondo entrando sempre di più nella storiasport mondiale.in carriera ha vinto tutto quello che poteva vincere, dalle Olimpiadi ai Mondiali. La 29enne fuoriclasse di Vail in Colorado il 10 marzo del 2023 aveva conseguito il primo importante primato eguagliando le 86 vittorie in Coppa che da 34 anni apparteneva al mito, lo svedese Ingemar Stenmark. Quando 'Re Ingo' il 19 febbraio del 1989, poco prima di compiere 33 anni, vinse la sua ultima gara per poi riporre gli sci nella vetrinetta di casa,non era ancora nata e quel record sembrava irraggiungibile. Mikaela Pauline, nata il 13 marzo 1995 in una delle località più famose degli sport invernali di tutto il Nord America, ama la pasta (in particolare la carbonara) ed è fidanzata con il campione norvegese Aleksander Aamodt Kilde, non più rientrato alle competizioni dopo il brutto infortunio del 13 gennaio 2024 a Wengen.