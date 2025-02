Lalucedimaria.it - Tutta l’Italia si unisce in preghiera per Papa Francesco

Leggi su Lalucedimaria.it

Mai come in questo momento, laperdiventa lo strumento più importante per fargli sentire la nostra vicinanza ed il nostro sostegno particolare per lui. Il Pontefice, da 10 giorni, è ricoverato all’ospedale “Gemelli” di Roma per curare una polmonite bilaterale. Tantissimi sono stati i fedeli che, spontaneamente, si sono radunati 8e . L'articolosiinperproviene da La Luce di Maria.